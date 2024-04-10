Во время рейдов в общежития и на стройплощадки полицейские вместе с представителями военкомата нашли почти два десятка мигрантов.

Во время рейдов в общежития и на стройплощадки полицейские вместе с представителями военкомата нашли почти два десятка мигрантов.

В Омске провели очередной рейд по выявлению незаконных мигрантов и натурализованных иностранцев, уклоняющихся от прохождения военной службы.

В рейде приняли участие сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области, должностные лица военного следственного отдела СК России по Омскому гарнизону и работники военкомата.

– В ходе указанного мероприятия, затронувшего общежития и строительные объекты, в том числе площадку проведения капитального ремонта средней общеобразовательной школы № 14, проверено 68 лиц из числа иностранных и натурализованных граждан, – сообщили в Омском военкомате.

По результатам рейда 18 мигрантов привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации. Также в суд направлены материалы на шестерых иностранцев для решения вопроса о привлечении их к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ. Если их признают виновными, то, вероятно, выдворят из страны.

Кроме того, за уклонение от явки по повестке в военкомат протокол составили на натурализованного россиянина, являющегося уроженцем Кыргызстана. Уклониста поставили на воинский учет.