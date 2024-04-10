Выплаты будут получать классные руководители в школах, расположенных в населенных пунктах, где живет менее 100 тыс. человек.

Выплаты будут получать классные руководители в школах, расположенных в населенных пунктах, где живет менее 100 тыс. человек.

В России увеличили размер ежемесячных выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах. Это коснется педагогов в населенных пунктах, где живет менее 100 тыс. человек. Соответствующее распряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

– С 1 марта размер таких ежемесячных выплат увеличен с 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. На эти цели в 2024 году из федерального бюджета будет выделено почти 3 млрд рублей, – рассказал глава регионального Минобра Иван Кротт.

Кроме того, с 1 сентября советники директоров по воспитанию в школах и колледжах каждый месяц будут получать по 5 тыс. рублей в качестве надбавки. Подобную меру поддержки будут получать 37 тыс. сотрудников.