Омск-Информ
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·Авто

Для этого чиновники заказали модель движения автомобилей и пешеходов на этом участке.
Мэрия Омска заплатит 600 тыс. рублей за разработку имитационной модели движения транспортных и пешеходных потоков в районе эстакады метромоста. Эту модель к 28 апреля должна подготовить компания «Автодорпроект».
Как сообщает «Ом1», информацию о разработке проекта чиновники представят Омскому городскому совету. По модели движения мэрия сможет оценить необходимость строительства новой развязки и более точно сформулировать ТЗ на разработку проекта. 
Отметим, что на проектно-сметную документацию власти планируют потратить 4 млн рублей. Сама развязка обойдется примерно в 200 млн и соединит Красный Путь, а также улицы Добровольского и Булатова вдоль эстакады метромоста.
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·Авто

Для этого чиновники заказали модель движения автомобилей и пешеходов на этом участке.
Мэрия Омска заплатит 600 тыс. рублей за разработку имитационной модели движения транспортных и пешеходных потоков в районе эстакады метромоста. Эту модель к 28 апреля должна подготовить компания «Автодорпроект».
Как сообщает «Ом1», информацию о разработке проекта чиновники представят Омскому городскому совету. По модели движения мэрия сможет оценить необходимость строительства новой развязки и более точно сформулировать ТЗ на разработку проекта. 
Отметим, что на проектно-сметную документацию власти планируют потратить 4 млн рублей. Сама развязка обойдется примерно в 200 млн и соединит Красный Путь, а также улицы Добровольского и Булатова вдоль эстакады метромоста.
5574