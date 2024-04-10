Омск-Информ
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·Общество

До 20 мая автобусы будут выходить на садовые маршруты 3 раза в неделю.
Мэр Сергей Шелест рассказал, когда в Омске начнут работать дачные маршруты. Так, транспорт начнет ездить на дачи с 20 апреля.
До 20 мая автобусы будут выходить на садовые маршруты 3 раза в неделю, затем до 1 сентября – по 4 раза в неделю. С 1 сентября по 13 октября количество вновь сократится до трех раз в неделю.
Обслуживать маршруты будут 11 автобусов большого и среднего класса, также планируют привлечь частных перевозчиков. 
2004
·Общество

До 20 мая автобусы будут выходить на садовые маршруты 3 раза в неделю.
Мэр Сергей Шелест рассказал, когда в Омске начнут работать дачные маршруты. Так, транспорт начнет ездить на дачи с 20 апреля.
До 20 мая автобусы будут выходить на садовые маршруты 3 раза в неделю, затем до 1 сентября – по 4 раза в неделю. С 1 сентября по 13 октября количество вновь сократится до трех раз в неделю.
Обслуживать маршруты будут 11 автобусов большого и среднего класса, также планируют привлечь частных перевозчиков. 
2004