Омск-Информ
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·Общество

Деньги получат 11 районов области, а также Омск. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

В Омской области на переселение граждан из аварийного жилья направят более 1,5 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

– Улучшить жилищные условия смогут жители Омска, Большеуковского, Калачинского, Любинского, Нижнеомского, Нововаршавского, Омского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского, Черлакского и Русско-Полянского районов Омской области, – рассказал Хоценко.

Отметим, что до 2025 года в области должны расселить 5173 человека, большая часть из которых – около 4 тыс. – проживает в Омске. Сейчас общая площадь аварийного жилья составляет 78 тыс. кв. м.

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·Общество

Деньги получат 11 районов области, а также Омск. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

В Омской области на переселение граждан из аварийного жилья направят более 1,5 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

– Улучшить жилищные условия смогут жители Омска, Большеуковского, Калачинского, Любинского, Нижнеомского, Нововаршавского, Омского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского, Черлакского и Русско-Полянского районов Омской области, – рассказал Хоценко.

Отметим, что до 2025 года в области должны расселить 5173 человека, большая часть из которых – около 4 тыс. – проживает в Омске. Сейчас общая площадь аварийного жилья составляет 78 тыс. кв. м.

2075