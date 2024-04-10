Омск-Информ
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·Общество

Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
Должность заместителя начальника УМВД России по Омской области занял полковник Николай Сергеев. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Заместителя личному составу представил врио начальника УМВД России по Омской области Вадим Болотов.
Николай Сергеев начал службу в 1996 году в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями против личности отдела уголовного розыска криминальной милиции УВД Ленинского района. С 2008 года занимал различные должности в Управлении уголовного розыска УМВД по Омской области.
С марта прошлого года Сергеев трудился заместителем начальника полиции по оперативной работе УМВД по Омской области.
2171
·Общество

Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
Должность заместителя начальника УМВД России по Омской области занял полковник Николай Сергеев. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Заместителя личному составу представил врио начальника УМВД России по Омской области Вадим Болотов.
Николай Сергеев начал службу в 1996 году в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями против личности отдела уголовного розыска криминальной милиции УВД Ленинского района. С 2008 года занимал различные должности в Управлении уголовного розыска УМВД по Омской области.
С марта прошлого года Сергеев трудился заместителем начальника полиции по оперативной работе УМВД по Омской области.
2171