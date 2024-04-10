Сейчас общее количество работающих водителей автобусов составляет 671 человек.
Ежедневно на городские маршруты выходит 510 транспортных средств, из которых 355 – автобусы, 98 – троллейбусы и 57 – трамваи. Об этом говорится в документе, который мэрия предоставила депутатам горсовета.
– Перевозчиками немуниципальной формы собственности по маршрутам по нерегулярным тарифам – 170 автобусов, по маршрутам по нерегулируемым тарифам – порядка 800–950 автобусов. Транспортные предприятия испытывают существенный кадровый дефицит. Так, потребность в водителях автобусов составляет 850 человек, в настоящее время общее количество работающих водителей автобусов – 671 человек, – говорится в документе, сообщает «СуперОмск».
В среднем каждый день в Омске недовыпуск подвижного состава составляет 30 транспортных средств. Также в документе говорится об износе транспорта. На конец года среди автобусов количество таких транспортных средств составляет 23,7 %, троллейбусов – 39,7 %, трамваев – 72,8 %.