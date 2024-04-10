На одной из улиц в нескольких местах образовались большие ямы, из-за чего автолюбителям приходится выезжать на полосу встречного движения.

На одной из улиц в нескольких местах образовались большие ямы, из-за чего автолюбителям приходится выезжать на полосу встречного движения.

Омичи пожаловались на плохое состояние асфальта на улице Донецкой в Центральном округе. По словам автолюбителей, на дороге в нескольких местах образовались большие ямы, из-за чего автолюбителям приходится выезжать на полосу встречного движения.

– На дороге по улице Донецкой образовались две большие ямы, чтобы их объехать, нужно выезжать на встречную полосу. Большая просьба дорожным службам провести ямочный ремонт, – отметили омичи в соцсетях.

В мэрии отметили, что участок будет обследован в течение двух недель для принятия мер.