Омск-Информ
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·Авто

На одной из улиц в нескольких местах образовались большие ямы, из-за чего автолюбителям приходится выезжать на полосу встречного движения.
Омичи пожаловались на плохое состояние асфальта на улице Донецкой в Центральном округе. По словам автолюбителей, на дороге в нескольких местах образовались большие ямы, из-за чего автолюбителям приходится выезжать на полосу встречного движения.
– На дороге по улице Донецкой образовались две большие ямы, чтобы их объехать, нужно выезжать на встречную полосу. Большая просьба дорожным службам провести ямочный ремонт, – отметили омичи в соцсетях.
В мэрии отметили, что участок будет обследован в течение двух недель для принятия мер.
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·Авто

На одной из улиц в нескольких местах образовались большие ямы, из-за чего автолюбителям приходится выезжать на полосу встречного движения.
Омичи пожаловались на плохое состояние асфальта на улице Донецкой в Центральном округе. По словам автолюбителей, на дороге в нескольких местах образовались большие ямы, из-за чего автолюбителям приходится выезжать на полосу встречного движения.
– На дороге по улице Донецкой образовались две большие ямы, чтобы их объехать, нужно выезжать на встречную полосу. Большая просьба дорожным службам провести ямочный ремонт, – отметили омичи в соцсетях.
В мэрии отметили, что участок будет обследован в течение двух недель для принятия мер.
2056