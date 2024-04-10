Омск оказался в числе городов с минимальным ростом цен на новостройки за прошлый месяц.

Омск оказался в числе городов с минимальным ростом цен на новостройки за прошлый месяц.

В марте новостройки в России в среднем подорожали на 1,7 %. В Омске такое жилье выросло в цене на 0,3 %. Такую статистику приводят эксперты «Яндекс Недвижимости».

– Рост цен на первичную недвижимость в России продолжает замедляться. В феврале мы фиксировали подорожание относительно января на уровне 2 %, а в марте относительно февраля – на 1,7 %. Также мы фиксируем удлинение цикла сделки: раньше с момента первого контакта он составлял в среднем 3 месяца, а сейчас увеличивается до 6, – рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Омск оказался в числе городов с минимальным ростом цен на новостройки за прошлый месяц. Наряду с ним в списке находятся Москва (+0,5 %) и Волгоград (+0,4 %). В некоторых городах стоимость такой недвижимости снижается: в Калининграде (–4 %), Перми (–0,3 %) и Санкт-Петербурге (–0,2 %).