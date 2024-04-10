Смертельное ДТП произошло два года назад на трассе, ведущей от райцентра Москаленки. Столкнулись две машины. Кроме мужчины погибла пассажирка другого автомобиля.

Смертельное ДТП произошло два года назад на трассе, ведущей от райцентра Москаленки. Столкнулись две машины. Кроме мужчины погибла пассажирка другого автомобиля.

Москаленский районный суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, 60 и 67 лет. Оба мужчины признаны виновными по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Инцидент произошел в начале сентября 2022 года на трассе, ведущей от райцентра Москаленки до села Шевченко. Столкнулись два автомобиля «Лада- Приора» и «Опель-Мокка», за рулем машин находились мужчины.

В результате ДТП погибла 57-летняя пассажирка «опеля» и старший из мужчин. Он управлял «Ладой».

– Вину в совершении преступления 60-летний водитель «опеля» и представители погибшего водителя второго автомобиля не признали, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчине назначили наказание в виде 1 года принудительных работ, а также его лишили водительских прав на 2 года. Второй водитель также был признан виновным в совершении преступления, однако в связи со смертью уголовное дело в отношении него прекратили.