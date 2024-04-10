Смертельное ДТП произошло два года назад на трассе, ведущей от райцентра Москаленки. Столкнулись две машины. Кроме мужчины погибла пассажирка другого автомобиля.
Москаленский районный суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, 60 и 67 лет. Оба мужчины признаны виновными по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Инцидент произошел в начале сентября 2022 года на трассе, ведущей от райцентра Москаленки до села Шевченко. Столкнулись два автомобиля «Лада- Приора» и «Опель-Мокка», за рулем машин находились мужчины.
В результате ДТП погибла 57-летняя пассажирка «опеля» и старший из мужчин. Он управлял «Ладой».
– Вину в совершении преступления 60-летний водитель «опеля» и представители погибшего водителя второго автомобиля не признали, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Мужчине назначили наказание в виде 1 года принудительных работ, а также его лишили водительских прав на 2 года. Второй водитель также был признан виновным в совершении преступления, однако в связи со смертью уголовное дело в отношении него прекратили.