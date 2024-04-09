Каждый день на объекте по улице Перелета работает свыше двухсот человек. Это лично контролирует губернатор.

Каждый день на объекте по улице Перелета работает свыше двухсот человек. Это лично контролирует губернатор.

В Омске строительство детского инфекционного стационара на улице Перелета лично контролирует губернатор Виталий Хоценко.

– Контролируем динамику строительства детского инфекционного стационара в Омске. Работы на площадке ведутся. Военно-строительный комплекс Министерства обороны России наращивает темпы, – рассказал Хоценко.

Каждый день на объекте работает свыше двухсот человек. Сейчас специалисты приступили к изготовлению каркасов и установке арматурных основ второго здания, а также бетонируют колонны и стены 1-го этажа.

Отметим, что больничный комплекс будет предназначен для оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи детям от 0 до 7 лет с инфекционной патологией.