С нового учебного года в омских школах вводят курс «Семьеведение». Там ученики будут получать знания о различных аспектах семейной жизни.

С нового учебного года в омских школах вводят курс «Семьеведение». Там ученики будут получать знания о различных аспектах семейной жизни.

С 1 сентября в омских школах будут изучать курс «Семьеведение». Он будет проходить на внеурочных занятиях «Разговоры о важном». Об этом рассказал министр образования Иван Кротт.

– На занятиях ребята погрузятся в изучение семейных и социальных отношений, смогут понять значение семьи в современном обществе, получат знания о различных аспектах семейной жизни, включая историю семьи, семейные ценности, права и обязанности членов семьи, межличностные отношения и роли в семье. Этот курс поможет подготовить ребят к будущему самостоятельному взрослому жизненному пути, – отметил Кротт.

Министр уверен, что курс положительно повлияет на формирование гармоничной молодежи, которая будет строить крепкие и здоровые семьи.