Дома будут расположены по улицам Пушкина и Нейбута. 7 % квартир от построенного жилья пойдет обманутым дольщикам.

Дома будут расположены по улицам Пушкина и Нейбута. 7 % квартир от построенного жилья пойдет обманутым дольщикам.

В Омске планируют построить два новых жилых дома по улицам Пушкина и Нейбута. Как рассказал министр строительства Александр Рашко, такие дома называют МИПы – масштабные инвестиционные проекты.

– Обращаю ваше внимание, что в региональном законе о МИПах предусмотрены два их вида: первый – с площадью жилья менее 50 тыс. кв. м и второй – с площадью более 50 тыс. кв. м, – отметил Рашко.

Кроме того, по словам министра, разница не только в квадратуре. От объема жилья в МИПе зависит и процент квартир, который получит регион в свой фонд, а также категории граждан, которым это жилье будет передано.

Дома, которые планируют построить в центре города, будут площадью менее 50 тыс. кв. м. 7 % квартир от построенного жилья передадут региону на решение вопроса обманутых дольщиков. Сейчас проект дорабатывают, после его внесут на оценку экспертам.