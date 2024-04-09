Продолжительность его сияния составила 2470 часов, лишь на 330 часов меньше, чем в самом солнечном городе страны.

Продолжительность его сияния составила 2470 часов, лишь на 330 часов меньше, чем в самом солнечном городе страны.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС насчитали 312 солнечных дней в Омске за весь прошлый год. Пасмурными были только оставшиеся 53 дня.

Продолжительность солнечного сияния составила 2470 часов при среднем значении за 1991–2020 годы – 2250 часов. Самым солнечным месяцем в Омске считается июнь (317 часов). Самым пасмурным – декабрь (55 часов).

– Самый южный район Омской области Русская Поляна по продолжительности солнечного сияния, 2370 часов в год, может конкурировать с Севастополем. В 2023 году солнца было 2665 часов, – сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Отметим, что в самом солнечном городе России – Улан Удэ – продолжительность солнечного сияния составляет 2800 часов в год.