Осадки не прекратятся до конца недели, но потепление обещают жителям региона уже в пятницу.

Осадки не прекратятся до конца недели, но потепление обещают жителям региона уже в пятницу.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали обновленный прогноз погоды на ближайшие три дня. В среду, четверг и пятницу в Омской области по-прежнему будет пасмурно, ожидается дождь со снегом.

Сегодня ночью будет –7...+2 градуса. Синоптики обещают также туман и гололедные отложения. Завтра днем ожидается +1...+6 градусов. В ночь на четверг будет от нуля до –11, а днем – 0...+5.

В пятницу ночью синоптики обещают –1...–11 градусов. Днем потеплеет до +5...+10, однако усилится ветер. Его скорость составит 8–13 м/с, а местами 16–21 м/с – в таком случае МЧС обычно объявляет штормовое предупреждение.