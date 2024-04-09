В больницы за помощью обратились двое взрослых и трое детей.
По данным Роспотребнадзора, первые случаи присасывания клещей в Омской области зафиксировали 6 апреля. От укусов насекомых пострадали жители Ленинского округа Омска и села Нижняя Омка. По данным на 8 апреля, в больницы по поводу укуса клеща обратились уже 5 жителей региона. Из них трое детей до 17 лет.
– Присасывание клещей регистрировалось на придомовых территориях и в лесу, – сообщили в Роспотребнадзоре.
Отметим, что в Омской области неблагополучными по клещевым инфекциям считаются Омск и 15 районов: Тюкалинский, Горьковский, Тевризский, Знаменский, Тарский, Большеуковский, Большереченский, Усть-Ишимский, Муромцевский, Крутинский, Колосовский, Нижнеомский, Седельниковский, Саргатский и Омский.