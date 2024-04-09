Неизвестный мужчина подошел к парню и, не произнося ни слова, забрал его телефон.

Неизвестный мужчина подошел к парню и, не произнося ни слова, забрал его телефон.

В полицию с заявлением о грабеже обратился 19-летний омич. Он рассказал, что ночью возле дома на улице 21-я Амурская его окликнул неизвестный. Омич повернулся, и в это время в кармане у него зазвонил телефон.

Неизвестный мужчина подошел к парню и, не произнося ни слова, забрал его телефон. В свое оправдание молодой человек заявил, что грабитель был в несколько раз крупнее его.

– Полицейские в течение часа установили личность фигуранта. Им оказался 25-летний омич, проживающий на улице Орджоникидзе. Мужчину задержали по месту жительства. При личном досмотре у него изъят похищенный телефон, – рассказали в полиции.

Преступник оказался уже судим за грабеж и незаконный оборот наркотических средств. Он рассказал, что хотел продать похищенный смартфон, а совершал он преступление в состоянии алкогольного опьянения. Теперь на него заведено новое уголовное дело.