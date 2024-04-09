Центры будут называться «Туризм и сфера услуг» и «Клиническая и профилактическая медицина».

Центры будут называться «Туризм и сфера услуг» и «Клиническая и профилактическая медицина».

В 2024 году правительство Омской области планирует создать два образовательных кластера для подготовки квалифицированных кадров. С нового учебного года в регионе начнут работать Центр «Туризм и сфера услуг» в колледже инновационных технологий, экономики и коммерции и Центр «Клиническая и профилактическая медицина» в медицинском колледже.

Партнерами экономического колледжа стали семь организаций сферы услуг, общественного питания и рекламы, партнерами медицинского колледжа – 14 организаций системы здравоохранения. На создание центров регион получил 130 млн рублей из федерального бюджета благодаря президентской программе «Профессионалитет».

В рамках реализации программы в регионе уже действует три образовательных кластера: «Сельское хозяйство», «Машиностроение» и «Туризм и сфера услуг».