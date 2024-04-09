Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина погиб от травм, которые ему причинил житель восточного региона.
Омские следователи завели уголовное дело на 31-летнего мужчину, приехавшего из Якутска. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.
Как сообщает Следственный комитет, вечером 7 апреля в арендуемой квартире мужчина выпивал с 51-летним знакомым. Омич и житель Якутии поссорились и начали оскорблять друг друга. В итоге якутянин начал избивать своего гостя ногами, нанес ему множество ударов по туловищу и голове. От травм омич скончался на месте.
Убийцу задержали. Суд уже заключил его под стражу на время расследования.
·Происшествия

Мужчина погиб от травм, которые ему причинил житель восточного региона.
Омские следователи завели уголовное дело на 31-летнего мужчину, приехавшего из Якутска. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.
Как сообщает Следственный комитет, вечером 7 апреля в арендуемой квартире мужчина выпивал с 51-летним знакомым. Омич и житель Якутии поссорились и начали оскорблять друг друга. В итоге якутянин начал избивать своего гостя ногами, нанес ему множество ударов по туловищу и голове. От травм омич скончался на месте.
Убийцу задержали. Суд уже заключил его под стражу на время расследования.