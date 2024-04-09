Лидером по числу ДТП стало пересечение улиц Суворова, Енисейской и дороги к Ленинградскому мосту.
Мэрия Омска утвердила перечень аварийно опасных участков городских дорог в 2023 году. В список вошли 72 места.
Смертельные аварии случились на улице Герцена (между 1-й и 3-й Северными), а также на шести перекрестках: Масленникова и Маршала Жукова, Маршала Жукова и Звездова, Герцена и 24-й Северной, Кирова с 5-й и 6-й Рабочими, Орджоникидзе и 22-й Северной, Мельничной с 1-й и 2-й Казахстанскими. Больше всего ДТП произошло на пересечении улиц Суворова, Енисейской и дороги к Ленинградскому мосту.
Аварийные участки в Центральном округе:
- улица 20 лет РККА (в районе дома № 175);
- перекресток Масленникова и Жукова;
- перекресток 10 лет Октября и 20-й Линии;
- остановка «Госпиталь» на Гагарина;
- перекресток Маршала Жукова и Звездова;
- пересечение Маршала Жукова и Чкалова;
- перекресток Лермонтова и 20-й Линии;
- улица 25-я Северная возле домов № 56 и 63;
- перекресток Богдана Хмельницкого и 10 лет Октября;
- перекресток Маршала Жукова и Красных Зорь;
- перекресток 24-й Северной и Герцена,
- остановка «Голубой огонек».
Кировский округ:
- проспект Комарова, 7;
- перекресток Конева и 70 лет Октября;
- перекресток Суворова и Енисейской и дороги к Ленинградскому мосту;
- перекресток 5-й Кировской и Семиреченской;
- перекресток Мельничной и 1-й Казахстанской.
Октябрьский:
- перекресток Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной;
- перекресток Кирова и 15-й Рабочей;
- пересечение 20 лет РККА и Шебалдина;
- перекресток у спорткомплекса имени С. С. Бовкуна на Богдана Хмельницкого;
- перекресток Богдана Хмельницкого и 2-й Транспортной, а также путепровод около музыкально-педагогического колледжа.
Советский:
- пересечение проспекта Менделеева и Белозерова;
- перекресток Нефтезаводской и Магистральной;
- пересечение проезжей части возле ТК «Терминал»;
- перекресток 22-го Апреля и Энергетиков.
Ленинский: перекресток Машиностроительной и Гашека. Подробнее – на сайте мэрии.