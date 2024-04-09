Омск-Информ
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·Происшествия

Лидером по числу ДТП стало пересечение улиц Суворова, Енисейской и дороги к Ленинградскому мосту.
Мэрия Омска утвердила перечень аварийно опасных участков городских дорог в 2023 году. В список вошли 72 места.
Смертельные аварии случились на улице Герцена (между 1-й и 3-й Северными), а также на шести перекрестках: Масленникова и Маршала Жукова, Маршала Жукова и Звездова, Герцена и 24-й Северной, Кирова с 5-й и 6-й Рабочими, Орджоникидзе и 22-й Северной, Мельничной с 1-й и 2-й Казахстанскими. Больше всего ДТП произошло на пересечении улиц Суворова, Енисейской и дороги к Ленинградскому мосту.
Аварийные участки в Центральном округе:
  1. улица 20 лет РККА (в районе дома № 175);
  2. перекресток Масленникова и Жукова;
  3. перекресток 10 лет Октября и 20-й Линии;
  4. остановка «Госпиталь» на Гагарина;
  5. перекресток Маршала Жукова и Звездова;
  6. пересечение Маршала Жукова и Чкалова;
  7. перекресток Лермонтова и 20-й Линии;
  8. улица 25-я Северная возле домов № 56 и 63;
  9. перекресток Богдана Хмельницкого и 10 лет Октября;
  10. перекресток Маршала Жукова и Красных Зорь;
  11. перекресток 24-й Северной и Герцена,
  12. остановка «Голубой огонек».
Кировский округ:
  1. проспект Комарова, 7;
  2. перекресток Конева и 70 лет Октября;
  3. перекресток Суворова и Енисейской и дороги к Ленинградскому мосту;
  4. перекресток 5-й Кировской и Семиреченской;
  5. перекресток Мельничной и 1-й Казахстанской.
Октябрьский:
  1. перекресток Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной;
  2. перекресток Кирова и 15-й Рабочей;
  3. пересечение 20 лет РККА и Шебалдина;
  4. перекресток у спорткомплекса имени С. С. Бовкуна на Богдана Хмельницкого;
  5. перекресток Богдана Хмельницкого и 2-й Транспортной, а также путепровод около музыкально-педагогического колледжа.
Советский:
  1. пересечение проспекта Менделеева и Белозерова;
  2. перекресток Нефтезаводской и Магистральной;
  3. пересечение проезжей части возле ТК «Терминал»;
  4. перекресток 22-го Апреля и Энергетиков.
Ленинский: перекресток Машиностроительной и Гашека. Подробнее – на сайте мэрии.
·Происшествия

Лидером по числу ДТП стало пересечение улиц Суворова, Енисейской и дороги к Ленинградскому мосту.
Мэрия Омска утвердила перечень аварийно опасных участков городских дорог в 2023 году. В список вошли 72 места.
Смертельные аварии случились на улице Герцена (между 1-й и 3-й Северными), а также на шести перекрестках: Масленникова и Маршала Жукова, Маршала Жукова и Звездова, Герцена и 24-й Северной, Кирова с 5-й и 6-й Рабочими, Орджоникидзе и 22-й Северной, Мельничной с 1-й и 2-й Казахстанскими. Больше всего ДТП произошло на пересечении улиц Суворова, Енисейской и дороги к Ленинградскому мосту.
Аварийные участки в Центральном округе:
  1. улица 20 лет РККА (в районе дома № 175);
  2. перекресток Масленникова и Жукова;
  3. перекресток 10 лет Октября и 20-й Линии;
  4. остановка «Госпиталь» на Гагарина;
  5. перекресток Маршала Жукова и Звездова;
  6. пересечение Маршала Жукова и Чкалова;
  7. перекресток Лермонтова и 20-й Линии;
  8. улица 25-я Северная возле домов № 56 и 63;
  9. перекресток Богдана Хмельницкого и 10 лет Октября;
  10. перекресток Маршала Жукова и Красных Зорь;
  11. перекресток 24-й Северной и Герцена,
  12. остановка «Голубой огонек».
Кировский округ:
  1. проспект Комарова, 7;
  2. перекресток Конева и 70 лет Октября;
  3. перекресток Суворова и Енисейской и дороги к Ленинградскому мосту;
  4. перекресток 5-й Кировской и Семиреченской;
  5. перекресток Мельничной и 1-й Казахстанской.
Октябрьский:
  1. перекресток Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной;
  2. перекресток Кирова и 15-й Рабочей;
  3. пересечение 20 лет РККА и Шебалдина;
  4. перекресток у спорткомплекса имени С. С. Бовкуна на Богдана Хмельницкого;
  5. перекресток Богдана Хмельницкого и 2-й Транспортной, а также путепровод около музыкально-педагогического колледжа.
Советский:
  1. пересечение проспекта Менделеева и Белозерова;
  2. перекресток Нефтезаводской и Магистральной;
  3. пересечение проезжей части возле ТК «Терминал»;
  4. перекресток 22-го Апреля и Энергетиков.
Ленинский: перекресток Машиностроительной и Гашека. Подробнее – на сайте мэрии.