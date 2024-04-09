Однако до конца месяца обработку будут проводить точечно. Потом начнется массовая обработка.

Однако до конца месяца обработку будут проводить точечно. Потом начнется массовая обработка.

Обработка омских парков от клещей начнется на следующей неделе. Как сообщили в мэрии, сначала ее будут проводить точечно, а массово – с конца апреля по 25 мая.

По данным Роспотребнадзора, передача клещевых инфекций начинается в городе в первых числах апреля и продолжается до конца октября. Однако пока для массовой обработки погода слишком холодная, сохраняется высокая влажность и снег.

Напомним, подрядчик, который заключил договор с мэрией, будет работать на территориях общей площадью 350 га. Парк им. 30-летия Победы и территорию «Восточой рощи» за 700 тысяч обработает ООО «СанЭпидСервис».