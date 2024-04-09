На 23 фотографиях представлены самолеты, городские улицы и природа региона.
Вчера в Омском аэропорту открылась выставка фотографий (0+) корреспондента Елены Латыповой, которая скончалась прошлой осенью в возрасте 38 лет. Выставка состоит из 23 фотографий и располагается в стерильной зоне аэропорта, чтобы омичи и гости города могли рассмотреть ее без спешки.
– Лена участвовала в споттингах, проводимых Омским аэропортом, ее фотографии хранятся в нашей фотобазе, часто мы используем их для иллюстраций постов и новостей, и они всегда получают позитивный отклик от наших читателей, – сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.
Организовывать выставку помогали родители, друзья и коллеги омички. А генеральный директор аэропорта Олег Селиверстов сообщил, что в рамках большого летнего споттинга, посвященного 95-летию аэропорта, будет учреждена премия за лучший снимок имени Елены Латыповой.
Ранее выставку фотографий Латыповой открыли в торговом центре «Мега».