До прокурорских проверок газопроводы провели только к 4 тыс. домов, а после – к 12 тысячам.

До прокурорских проверок газопроводы провели только к 4 тыс. домов, а после – к 12 тысячам.

Прокуратура Омской области выявила многочисленные нарушения в деятельности газораспределительных организаций и регионального Минэнерго при проведении социальной газификации. Они забывали включить дома в программу газификации и нарушали сроки выполнения работ. Власти не контролировали исполнение планов.

– По результатам проверки прокуратура внесла представления руководителям газораспределительных организаций. Приняты меры к устранению нарушений, – сообщили в прокуратуре.

После проверок прокуратуры число подключенных к газу домов увеличилось в три раза. Газ подвели до границ земельных участков 12 тыс. домов.