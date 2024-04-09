Несколько домов в Омске признаны аварийными и подлежащими сносу. Один из них находится в самом центре города.

Несколько домов в Омске признаны аварийными и подлежащими сносу. Один из них находится в самом центре города.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.

В список попали четыре дома по адресам:

5-й Западной, 12;

Южная, 105;

Пос. Волжский, 7;

Учебная, 84.

Последний из этих домов особенно примечателен. Он находится в самом центре Омска. Этот дом постройки начала XX века был признан объектом культурного наследия регионального значения. Табличка на доме гласила, что он подлежит государственной охране. Но теперь это строение признано аварийным и будет снесено.

Правда, отселять жителей всех четырех домов, признанных аварийными, можно будет аж конца 2031 года.

Еще одним постановлением мэра частный дом на 25-й Рабочей, 91, признан непригодным для проживания.