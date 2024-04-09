В эту сумму включили компенсацию морального вреда, неустойку и штраф.

В эту сумму включили компенсацию морального вреда, неустойку и штраф.

Житель Омска отсудил у ООО «Завод строительных конструкций № 1» 106 тыс. рублей за некачественную фурнитуру в новой квартире. Как сообщают судебные приставы, мужчина купил у компании квартиру площадью 78,6 кв. м, однако при приемке жилья он обратил внимание на некачественные замки на окнах и перекосы оконных рам, что привело к продуванию квартиры. Кроме того, на стеклопакетах остались следы строительных и бетонных смесей, а на окнах – царапины.

О недостатках мужчина сообщил застройщику, который исправлять ничего не стал. Тогда покупатель обратился в суд. Его требования удовлетворили частично, компанию обязали выплатить компенсацию морального вреда, неустойку и штраф.

Исполнительный документ поступил на в отдел судебных приставов по Советскому округу. Пристав уведомил о необходимости исполнить возложенные судом обязательства в установленный срок. Чтобы побудить застройщика заплатить, приставы запретили регистрационные действия в отношении его транспортных средств. Чтобы избежать других мер, например ареста имущества, компания выполнила решение суда.