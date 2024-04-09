Омск-Информ
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·Происшествия

Аварию спровоцировала мать детей, которая находилась за рулем автомобиля.

Сегодня в 8 часов 30 минут на перекрестке улиц Волгоградская и Сакена Сейфуллина произошло ДТП.

По предварительной информации ГИБДД, аварию спровоцировала 27-летняя девушка, управлявшая автомобилем «Мицубиси». Она столкнулась с «мерседесем» под управлением 35-летнего мужчины.

В аварии пострадали 3-летний мальчик и 4-летняя девочка, которые ехали в японской иномарке. Сейчас в причинах ДТП разбираются полицейские.

·Происшествия

Аварию спровоцировала мать детей, которая находилась за рулем автомобиля.

Сегодня в 8 часов 30 минут на перекрестке улиц Волгоградская и Сакена Сейфуллина произошло ДТП.

По предварительной информации ГИБДД, аварию спровоцировала 27-летняя девушка, управлявшая автомобилем «Мицубиси». Она столкнулась с «мерседесем» под управлением 35-летнего мужчины.

В аварии пострадали 3-летний мальчик и 4-летняя девочка, которые ехали в японской иномарке. Сейчас в причинах ДТП разбираются полицейские.