Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Из-за этой аварии один из поворотов был временно заблокирован.
Сегодня утром на пересечении улиц Перелета и Крупской произошла авария. Автобус  снес дорожный знак.
– Поворот направо заблокирован, – отмечает в соцсетях один из очевидцев, однако по данным сервиса «Яндекс Карты» затора на этом участке уже нет.
Как сообщили РИА «Омск-информ» в пресс-службе ГИБДД, в происшествии никто не пострадал. В обстоятельствах аварии продолжат разбираться сотрудники полиции.
1100
·Происшествия

Из-за этой аварии один из поворотов был временно заблокирован.
Сегодня утром на пересечении улиц Перелета и Крупской произошла авария. Автобус  снес дорожный знак.
– Поворот направо заблокирован, – отмечает в соцсетях один из очевидцев, однако по данным сервиса «Яндекс Карты» затора на этом участке уже нет.
Как сообщили РИА «Омск-информ» в пресс-службе ГИБДД, в происшествии никто не пострадал. В обстоятельствах аварии продолжат разбираться сотрудники полиции.
1100