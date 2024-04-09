За 3 месяца в регионе ввели в эксплуатацию почти 200 тысяч «квадратов» частного жилья, а вот площадь построенных многоквартирных домов в несколько раз меньше.

За 3 месяца в регионе ввели в эксплуатацию почти 200 тысяч «квадратов» частного жилья, а вот площадь построенных многоквартирных домов в несколько раз меньше.

В Омской области увеличиваются темпы строительства жилья, отметили в пресс-службе регионального Минстроя.

По состоянию на 1 апреля введено в эксплуатацию 215,610 тыс. кв. м жилья. Это составляет 102,5 % к аналогичному периоду прошлого года.

Подавляющее большинство построенных домов составляют частные. Индивидуальное жилищное строительство дало прирост в 194,052 тысячи «квадратов», а многоэтажки – всего 21,558 тыс. кв. м.

Лидерами по количеству новых частных домов стали Омский, Азовский и Исилькульский районы. В Омском введено в эксплуатацию 78 тысяч «квадратов», в Азовском – 3,8 тыс. и в Исилькульском – 3,5 тыс. кв. м. Всего в этом году планируется построить 700 тыс. кв. м жилья.