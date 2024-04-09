Леонид Постнов в свое время вел программу об «Авангарде», освещал «Праздники севера» и «Королевы спорта». Ему было всего 53 года.

Леонид Постнов в свое время вел программу об «Авангарде», освещал «Праздники севера» и «Королевы спорта». Ему было всего 53 года.

В Омске скончался спортивный журналист Леонид Постнов, сообщает 12 канал. Он умер в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.

Леонид Постнов стоял у истоков спортивного вещания в регионе. Он вел программу об «Авангарде» «Ястребиная охота». Также он был автором обозрения об омском спорте «Центральная трибуна». Постнов неизменно делал репортажи с «Праздников севера» и «Королев спорта».

Прощание с известным журналистом состоится завтра, 10 апреля, в 13:00 в ритуальном зале по адресу: Партизанская, 20.