Обсуждение предварительной концепции благоустройства бульвара состоится уже на этой неделе.

Обсуждение предварительной концепции благоустройства бульвара состоится уже на этой неделе.

13 апреля в 13:00 в актовом зале школы № 7 им. Героя Советского Союза М. М. Кузьмина представители компании «Брусника» и команды «Город решает» проведут очную проектную сессию в рамках благоустройства бульвара Архитекторов на участке от ул. 70 лет Октября до реки Замарайки.

В этот день пройдет обсуждение предварительной концепции благоустройства бульвара. Участники мероприятия обменяются мнениями, поработают в группах.

На мероприятие, которое позиционируется как соучастие, приглашаются активные и заинтересованные жители города, вход свободный. Зарегистрироваться на проектную сессию можно по ссылке.

Омичи смогут задать вопросы архитекторам-разработчикам. В итоге организаторы соберут пул предпочтений и запросов всех заинтересованных лиц на изменение общественного пространства.

Высказать свое мнение о будущем бульвара Архитекторов также можно в онлайн-опросе, который продлится до 11 апреля.

Напомним, проект благоустройства бульвара Архитекторов – инициатива компании «Брусника». Цель проекта – современное и благоустроенное общественное пространство, которое связало бы пешеходным променадом два природных центра Левого берега: парк 300-летия Омска и берег Иртыша. Проект разрабатывается вместе с жителями близлежащих домов, местными сообществами и бизнесом, медиа, городскими властями и экспертами.

Над проектом работают архитектурные бюро МЛА+, TOBE architects и команда «Город решает».

Предварительную концепцию можно будет оценить в середине апреля, дизайн-проект благоустройства – в начале лета. Рабочая документация будет разработана до конца 2024 года, а реализовать проект благоустройства планируется в 2025–2026 году.