Стражи правопорядка оказывают всевозможную помощь местному населению. Так, пенсионерке привезли лекарства из райцентра.

Стражи правопорядка оказывают всевозможную помощь местному населению. Так, пенсионерке привезли лекарства из райцентра.

Региональное УМВД рассказало о ситуации в затопленном селе Сибирском Русско-Полянского района. По данным полиции, вода стоит примерно в 30 домах, где проживают 118 человек, половина из которых дети и старики.

Во избежание противоправных действий в селе круглосуточно дежурят сотрудники полиции пункте. Они, в частности, призваны защитить подтопленные дома от мародеров. Стражи правопорядка оказывают и другую помощь населению.

– Так, сегодня инспектор ДПС доставил из райцентра и передал пожилой местной жительнице лекарства, крайне необходимые ей для поддержания здоровья, – сообщили в областном УМВД. – Обеспечивается откачка воды на объездной дороге, соединяющей села Сибирское и Степное. Восстановлен проезд для транспортных средств по автодороге Русская Поляна – Сибирское, которая ранее была также подтоплена.

При необходимости полицейские будут незамедлительно принимать меры реагирования.

Село Сибирское первым пострадало от паводка этой весной. Большая вода пришла в населенный пункт, где проживают около 800 человек, перед выходными.