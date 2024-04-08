Дошкольное учреждение на 350 воспитанников появится в микрорайоне Зеленая Река. Проект успешно прошел госэкспертизу.

Дошкольное учреждение на 350 воспитанников появится в микрорайоне Зеленая Река. Проект успешно прошел госэкспертизу.

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства детского сада в микрорайоне Зеленая Река на окраине Омска. Дошкольное учреждение на 350 воспитанников будет располагаться на земельном участке площадью 1,3 гектара на улице Волгоградской. В трехэтажном здании садика будет собственный бассейн.

Непосредственное строительство дошкольного учреждения будет вестись за счет бюджета в рамках национальных проектов.

Микрорайон Зеленая Река возводит питерский застройщик «Группа Эталон». В границах улиц Волгорадской, Кондратюка и Верхнеднепровской построят 1 млн кв. м жилья.