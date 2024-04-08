Двухэтажный дом расположен по адресу Комбинатский переулок, 12. В 2018 году его признали аварийным и должны были снести. Однако там до сих пор живут люди.

Двухэтажный дом расположен по адресу Комбинатский переулок, 12. В 2018 году его признали аварийным и должны были снести. Однако там до сих пор живут люди.

Следователи заинтересовались состоянием дома № 12 в Комбинатском переулке в Омске. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, многоквартирный жилой дом построили в 1953 году, и сейчас он находится в аварийном состоянии.

– Нарушена целостность кровли, несущие строительные конструкции могут рухнуть в любой момент. Это представляет опасность для жизни и здоровья жильцов, – добавили в ведомстве.

Дом был признан аварийным еще в 2018 году. Его должны были снести, однако, несмотря на жалобы омичей, этого не сделали.

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