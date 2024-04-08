Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Двухэтажный дом расположен по адресу Комбинатский переулок, 12. В 2018 году его признали аварийным и должны были снести. Однако там до сих пор живут люди.

Следователи заинтересовались состоянием дома № 12 в Комбинатском переулке в Омске. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, многоквартирный жилой дом построили в 1953 году, и сейчас он находится в аварийном состоянии.

– Нарушена целостность кровли, несущие строительные конструкции могут рухнуть в любой момент. Это представляет опасность для жизни и здоровья жильцов, – добавили в ведомстве.

Дом был признан аварийным еще в 2018 году. Его должны были снести, однако, несмотря на жалобы омичей, этого не сделали.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

·Происшествия

Двухэтажный дом расположен по адресу Комбинатский переулок, 12. В 2018 году его признали аварийным и должны были снести. Однако там до сих пор живут люди.

Следователи заинтересовались состоянием дома № 12 в Комбинатском переулке в Омске. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, многоквартирный жилой дом построили в 1953 году, и сейчас он находится в аварийном состоянии.

– Нарушена целостность кровли, несущие строительные конструкции могут рухнуть в любой момент. Это представляет опасность для жизни и здоровья жильцов, – добавили в ведомстве.

Дом был признан аварийным еще в 2018 году. Его должны были снести, однако, несмотря на жалобы омичей, этого не сделали.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Халатность».