Парень выпивал со случайным собутыльником возле подъезда дома на проспекте Королева. В разгар веселья между ними произошел конфликт.

Парень выпивал со случайным собутыльником возле подъезда дома на проспекте Королева. В разгар веселья между ними произошел конфликт.

В полицию поступило сообщение о госпитализации 28-летнего жителя Светского округа. У него были диагностированы телесные повреждения. Молодой человек сообщил полицейским, что вечером он употреблял спиртные напитки со случайным собутыльником возле подъезда дома на проспекте Королева. Возник конфликт, связанный с оплатой алкоголя, который перерос в драку. Незнакомец напал на омича, нанеся несколько ударов. В результате парень потерял равновесие и упал на землю. Злоумышленник воспользовался ситуацией и украл кошелек, где лежало 5 тыс. рублей.

После происшествия молодой человек отправился домой, где почувствовал ухудшение состояния и вызвал скорую помощь. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Благодаря этому они идентифицировали преступника, которым оказался ранее судимый мужчина. Его задержали по месту жительства и доставили в отделение.

На допросе преступник заявил, что потратил украденные деньги на алкоголь, а сам кошелек выбросил. Следователь возбудил уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья либо с угрозой применения такого насилия». В настоящее время омич находится в изоляторе временного содержания, и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.