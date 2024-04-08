Женщина страдает хроническим заболеванием. Из-за этого ей нельзя жить с другими людьми. Еще в 2002 году ей обещали предоставить жилье, однако его омичка не получила до сих пор.

Женщина страдает хроническим заболеванием. Из-за этого ей нельзя жить с другими людьми. Еще в 2002 году ей обещали предоставить жилье, однако его омичка не получила до сих пор.

В прокуратуру Кировского округа за помощью обратилась одна из местных жительниц. Она рассказала, что является инвалидом 2-й группы и страдает профессиональным хроническим заболеванием, при котором нельзя проживать с кем-либо в одной квартире.

Еще в июле 2002 года женщину поставили на учет в качестве нуждающейся в жилье, предоставляемом по договору социального найма по категории «граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний». Однако до сих пор омичка не получила свою квартиру.

– В целях защиты ее прав прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении администрации Омска предоставить инвалиду благоустроенное жилое помещение по договору социального найма во внеочередном порядке, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас иск находится на рассмотрении.