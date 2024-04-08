Омичке позвонил незнакомец, представившийся сотрудником крупной инвестиционной компании. Он предложил ей заработать.

Омичке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником крупной инвестиционной компании. Он предложил ей заработать.

В полицию обратилась 62-летняя жительница Ленинского округа. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником крупной инвестиционной компании. Он обещал высокие доходы и уверял, что инвестиции на фондовом рынке несут минимальные финансовые риски.

Чтобы убедить пенсионерку, мошенники предоставили ей личного трейдера, который должен был помогать ей совершать сделки и контролировать ее инвестиции. Женщине также посоветовали установить специальную торговую онлайн-площадку для удобства проведения операций.

Однако через некоторое время, когда женщина начала торговать нефтью, газом, ценными металлами и криптовалютой, ей сообщили о появлении «минусового плеча» на ее брокерском счете в размере 7 тыс. долларов. Мошенники требовали от нее закрыть этот отрицательный показатель, чтобы она могла вывести свою «прибыль». В этот момент женщина осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

Полицейские уже начали расследование этого случая и проводят оперативно-разыскные мероприятия для выявления преступников. Известно, что звонки жертве поступали из Великого Новгорода, Ижевска и Сургута.

Общая сумма ущерба составила 1 млн 568 тыс. рублей, из которых 623 тыс. рублей были личными накоплениями женщины, а 945 тыс. рублей – кредитными средствами.