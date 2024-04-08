Региональный Роспотребнадзор проверил организацию питания в 575 школах области.
С 1 сентября прошлого года региональный Роспотребнадзор проверил организацию питания в 575 школах области. Во время надзорных мероприятий было выявлено 331 нарушение.
– Проведены проверки 114 поставщиков и 6 операторов питания, поставляющих пищевые продукты в образовательные учреждения. По результатам проверок у 28 поставщиков пищевых продуктов и 4 организаторов питания выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, – отметили в ведомстве.
Всего в пищеблоках учреждений отобрали 908 проб готовых блюд. Удельный вес нестандартных проб составил 1,3 %.
В результате проверок составлено 144 протокола, вынесено 128 постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения и еще 18 штрафов на 88 тыс. рублей. Кроме того, было выдано 304 предписания об устранении выявленных нарушений.