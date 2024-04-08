В этом году наносить разметку на омских дорогах будут в конце апреля. Она обойдется в 128 млн рублей.

В этом году наносить разметку на омских дорогах будут в конце апреля. Она обойдется в 128 млн рублей.

В Омске наносить разметку на дорогу начнут в конце апреля. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, работы выполнят пластиком и краской. Всего на эти цели потратят более 128 млн рублей.

– Это самая большая сумма за последние годы, которая выделялась на разметку. Приоритет мы будем отдавать пластиковой разметке. Соответственно, из пластика это центральные магистрали и частично перейдем на второстепенные. Надо понимать, что достаточно большой объем сделан уже в прошлом году. На разметку у нас гарантия 1 год, поэтому мы ее всю восстановим за счет подрядной организации и дополнительно нанесем порядка 130 тыс. кв. метров, – рассказал исполняющий обязанности директора БУ Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов.

Наносить разметку будут подрядчики и сотрудники ДЭУ «Транссигнал».