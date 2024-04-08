График аварийно-восстановительного ремонта уже появился на сайте мэрии. Дорожники проводят ямочный ремонт, а на некоторых объектах полностью меняют асфальт.

График аварийно-восстановительного ремонта уже появился на сайте мэрии. Дорожники проводят ямочный ремонт, а на некоторых объектах полностью меняют асфальт.

До конца июля в Омске должны отремонтировать 477 улиц. График аварийно-восстановительного ремонта уже появился на сайте мэрии.

– В приоритете – востребованные дороги с наиболее интенсивным трафиком. Новый асфальт уложат на площади более 350 тыс. кв. м, на эти работы из городского бюджета направлено 120 млн рублей, – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Асхат Сабитов.

Дорожники проводят ямочный ремонт, а на некоторых объектах полностью меняют асфальт.

– Зимой мы наблюдали резкие перепады температуры окружающего воздуха, эти факторы сильно сказались на состоянии проезжей части дорог. Устранять выбоины на самых поврежденных участках мы начали еще с начала года с помощью холодной асфальтобетонной смеси и инертных материалов, – заявил Сабитов.

В этом году 9 дорог в Омске будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы пройдут на улицах Омская, Волочаевская, Заозерная и Театральная площадь, где уже выполнен значительный объем работ. Улицы 60 лет Победы, 6-я Шинная, Маяковского, Коммунальная и Гусарова начнут преображаться во второй половине апреля.

Также определен список дорог, которые могут отремонтировать по нацпроекту в следующем году. В список вошли улица Воровского (от 1-й Трамвайной до границы Омска), Заозерная (от 8-й Заозерной до Бородина), 7-я Северная, Герцена (от Интернациональной до Октябрьской) и Ленина (от Соборной до Ленинградской площади).