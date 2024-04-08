Омск-Информ
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·Происшествия

Пожар произошел в райцентре Москаленки. Во время тушения в хозпостройке было обнаружено тело 67-летнего хозяина дома.
Поздним вечером 6 апреля в райцентре Москаленки загорелся жилой дом. К моменту прибытия пожарных дым шел из-под крыши дома и хозпристройки. 
С огнем боролись 5 сотрудников МЧС, был привлечено 2 пожарных автомобиля. Во время тушения в хозпостройке было обнаружено тело 67-летнего хозяина дома.
В результате возгорания пострадала крыша дома, внутренняя отделка, кровля и потолочное перекрытие хозпостройки на общей площади 12 кв. м. Площадь пожара составила 35 кв. м. Причина пожара устанавливается.
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·Происшествия

Пожар произошел в райцентре Москаленки. Во время тушения в хозпостройке было обнаружено тело 67-летнего хозяина дома.
Поздним вечером 6 апреля в райцентре Москаленки загорелся жилой дом. К моменту прибытия пожарных дым шел из-под крыши дома и хозпристройки. 
С огнем боролись 5 сотрудников МЧС, был привлечено 2 пожарных автомобиля. Во время тушения в хозпостройке было обнаружено тело 67-летнего хозяина дома.
В результате возгорания пострадала крыша дома, внутренняя отделка, кровля и потолочное перекрытие хозпостройки на общей площади 12 кв. м. Площадь пожара составила 35 кв. м. Причина пожара устанавливается.
1161