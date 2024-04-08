Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Туристский информационный центр Омской области был признан лучшим музейным ТИЦ в России.
На выставке-форуме сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы» Туристский информационный центр Омской области был признан лучшим музейным ТИЦ в России. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. 
– Развитие регионального туризма – одна из приоритетных задач. Сейчас Омская область входит в топ-30 лучших регионов страны для туризма и отдыха. Количество туристов, которые к нам приезжают, по итогам прошлого года выросло на 15 %. Динамика хорошая, не останавливаемся, – отметил глава региона.
Также Хоценко сообщил о том, что этим летом в Омской области пройдут фестивали «Слетье», «Турмикс» и «Симфопарк».
·Отдых и туризм

Туристский информационный центр Омской области был признан лучшим музейным ТИЦ в России.
На выставке-форуме сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы» Туристский информационный центр Омской области был признан лучшим музейным ТИЦ в России. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. 
– Развитие регионального туризма – одна из приоритетных задач. Сейчас Омская область входит в топ-30 лучших регионов страны для туризма и отдыха. Количество туристов, которые к нам приезжают, по итогам прошлого года выросло на 15 %. Динамика хорошая, не останавливаемся, – отметил глава региона.
Также Хоценко сообщил о том, что этим летом в Омской области пройдут фестивали «Слетье», «Турмикс» и «Симфопарк».