Сотрудники УДХБ уже убирают мусор на общественных территориях и придорожных пространствах.

Сотрудники УДХБ уже убирают мусор на общественных территориях и придорожных пространствах.

С сегодняшнего дня в Омске начинается весенняя уборка. Сотрудники УДХБ уже начали убирать мусор на общественных территориях и придорожных пространствах. Аналогичной работой должны заняться организации и управляющие компании.

Месячник санитарной очистки и благоустройства будет проходить в Омске до 5 мая. В это время в городе будут проводить субботники, средники и экологические акции. Общегородской субботник пройдет 20 апреля.

Первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков отметил, что собранный во время уборки мусор необходимо вовремя вывозить. За это отвечает организатор субботника.