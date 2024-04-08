Омск-Информ
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·Общество

Деревья в новом микрорайоне появятся уже этим летом. Всего будет высажено 60 растений.

Уже этим летом в Омске в новом микрорайоне Кварталы Драверта появится многоуровневое озеленение. На территории планируют высадить 60 видов растений – шиповник, астильба, береза повислая, яблоня ягодная, сосна обыкновенная, клен татарский, черемуха, рябина и мелколистная липа.

– Мы считаем, что жители не должны ждать годами, когда деревья начнут давать тень и свежий воздух, – отметили в компании застройщика «Брусника».

Напомним, новый микрорайон возводится на Левом берегу в районе улиц 3-я Островская и Шаронова. Строительство первой очереди завершат к концу года.

·Общество

Деревья в новом микрорайоне появятся уже этим летом. Всего будет высажено 60 растений.

Уже этим летом в Омске в новом микрорайоне Кварталы Драверта появится многоуровневое озеленение. На территории планируют высадить 60 видов растений – шиповник, астильба, береза повислая, яблоня ягодная, сосна обыкновенная, клен татарский, черемуха, рябина и мелколистная липа.

– Мы считаем, что жители не должны ждать годами, когда деревья начнут давать тень и свежий воздух, – отметили в компании застройщика «Брусника».

Напомним, новый микрорайон возводится на Левом берегу в районе улиц 3-я Островская и Шаронова. Строительство первой очереди завершат к концу года.