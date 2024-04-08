Три года в доме протекала крыша, однако УК никак не реагировала на жалобы жильцов.

Три года в доме протекала крыша, однако УК никак не реагировала на жалобы жильцов.

Жительница Калачинска обратилась в суд с иском к ООО «Управляющая компания». Она потребовала от организации возместить ущерб, причиненный в результате затопления ее квартиры в многоквартирном доме.

Три года в здании протекала крыша, однако УК никак не реагировала на жалобы жильцов. Из-за воды в квартире женщины оказались повреждены потолок, стены, двери и мебель. Здоровье собственницы жилья ухудшилось из-за повышенной влажности, ей был поставлен диагноз «хронический бронхит».

– Проведенная экспертиза выявила, что для поддержания крыши в надлежащем состоянии необходимо произвести кровельное покрытие, которое находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта, запланированного на 2029–2031 годы. В связи с данными фактами женщина неоднократно обращалась в саму компанию и в разные инстанции, – рассказали в УФССП по Омской области.

Суд частично удовлетворил требования женщины и обязал ООО «Управляющая компания» выплатить ей 269 тыс. рублей в качестве возмещения материального ущерба, компенсации морального вреда, штрафа, расходов по оплате экспертизы и услуг представителя.

Приставы арестовали счета компании, представители которой после этого сразу же оплатили задолженность.