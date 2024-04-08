В ближайшие дни в регионе прогнозируются осадки в виде дождей и снега. Ночью температура будет опускаться до –10 °.

В ближайшие дни в регионе прогнозируются осадки в виде дождей и снега. Ночью температура будет опускаться до –10 °.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на предстоящую неделю. Днем 8 апреля в регионе ожидается +6...+11 °, ночью температура опустится до 0...–5 °, при прояснении до –10 °. Местами возможны туманы и дожди.

9 апреля днем прогнозируется +4…+9 °, ночью похолодает до –1…+4 °. Также прогнозируются дожди и мокрый снег.

10 апреля днем столбик термометра будет держаться на отметке +2…+7 °, ночью –3…+2 °, при прояснении до –8 °. Порывы ветра будут достигать 12 м/с, ожидаются осадки в виде снега и дождя.