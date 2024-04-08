Омск-Информ
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·Общество

Отключения воды пройдут 9 и 10 апреля в Кировском и Центральном округах.
Завтра некоторые дома в двух округах Омска останутся без водоснабжения. Согласно информации сайта «Росводоканал Омск», отключения воды пройдут 9 и 10 апреля в Кировском и Центральном округах.
Так, с 09:30 до 21:00 часов 9 апреля отключения пройдут по следующим адресам:
  • Перелета, 7, к. 2; 7, к. 3; 7а/1;
  • Комарова, 14, корпус ГМБ 1;
  • Степанца, 5, 6, к. 1.
Машина с питьевой водой будет установлена у медицинского корпуса ГМБ 1 (Перелета, 7).
С 11:00 часов 9 апреля до 08:00 часов 10 апреля воды не будет:
  • Октябрьская, 110, 120, 120а, 122, 124, 125, 126, 127, 153, 157, 159, 190, 206;
  • Яковлева, 108, 112, 143, 145;
  • Гусарова, 51;
  • Герцена, 44, 46, 55, 57, 63, 65, 48 лит Н;
  • Чернышевского, 6.
1302
·Общество

Отключения воды пройдут 9 и 10 апреля в Кировском и Центральном округах.
Завтра некоторые дома в двух округах Омска останутся без водоснабжения. Согласно информации сайта «Росводоканал Омск», отключения воды пройдут 9 и 10 апреля в Кировском и Центральном округах.
Так, с 09:30 до 21:00 часов 9 апреля отключения пройдут по следующим адресам:
  • Перелета, 7, к. 2; 7, к. 3; 7а/1;
  • Комарова, 14, корпус ГМБ 1;
  • Степанца, 5, 6, к. 1.
Машина с питьевой водой будет установлена у медицинского корпуса ГМБ 1 (Перелета, 7).
С 11:00 часов 9 апреля до 08:00 часов 10 апреля воды не будет:
  • Октябрьская, 110, 120, 120а, 122, 124, 125, 126, 127, 153, 157, 159, 190, 206;
  • Яковлева, 108, 112, 143, 145;
  • Гусарова, 51;
  • Герцена, 44, 46, 55, 57, 63, 65, 48 лит Н;
  • Чернышевского, 6.
1302