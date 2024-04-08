Отключения воды пройдут 9 и 10 апреля в Кировском и Центральном округах.

Отключения воды пройдут 9 и 10 апреля в Кировском и Центральном округах.

Завтра некоторые дома в двух округах Омска останутся без водоснабжения. Согласно информации сайта «Росводоканал Омск», отключения воды пройдут 9 и 10 апреля в Кировском и Центральном округах.

Так, с 09:30 до 21:00 часов 9 апреля отключения пройдут по следующим адресам:

Перелета, 7, к. 2; 7, к. 3; 7а/1;

Комарова, 14, корпус ГМБ 1;

Степанца, 5, 6, к. 1.

Машина с питьевой водой будет установлена у медицинского корпуса ГМБ 1 (Перелета, 7).

С 11:00 часов 9 апреля до 08:00 часов 10 апреля воды не будет: