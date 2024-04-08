Омск-Информ
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·Спорт

В список вошли Иван Мирошниченко, Глеб Трикозов, Руслан Газизов и Федор Коротаев. 
Омский «Авангард» сделал квалификационные предложения четырем хоккеистам. В список вошли Иван Мирошниченко, Глеб Трикозов, Руслан Газизов и Федор Коротаев. Теперь спортивные права на игроков закрепляются за «ястребами» до 31 мая 2026.
Напомним, что Иван Мирошниченко в этом сезоне НХЛ выступает за «Вашингтон». Он провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Глеб Трикозов подписал 3-летний контракт новичка с «Каролиной», Руслан Газизов выступает за «Лондон Найтс» в OHL, а Коротаев – в Экстралиге Беларуси.
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·Спорт

В список вошли Иван Мирошниченко, Глеб Трикозов, Руслан Газизов и Федор Коротаев. 
Омский «Авангард» сделал квалификационные предложения четырем хоккеистам. В список вошли Иван Мирошниченко, Глеб Трикозов, Руслан Газизов и Федор Коротаев. Теперь спортивные права на игроков закрепляются за «ястребами» до 31 мая 2026.
Напомним, что Иван Мирошниченко в этом сезоне НХЛ выступает за «Вашингтон». Он провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Глеб Трикозов подписал 3-летний контракт новичка с «Каролиной», Руслан Газизов выступает за «Лондон Найтс» в OHL, а Коротаев – в Экстралиге Беларуси.
2344