Глава Русско-Полянского района Алексей Огорелков рассказал, что в селе Цветочном вода практически ушла. А в Сибирском начали делать водопропускную трубу.

Глава Русско-Полянского района Алексей Огорелков рассказал, что в селе Цветочном вода практически ушла. А в Сибирском начали делать водопропускную трубу.

Глава Русско-Полянского района Алексей Огорелков подвел промежуточные итоги борьбы с паводком в селах Цветочное и Сибирское, которые пострадали от стихии больше остальных.

По его словам, в селе Калинино начали оборудовать водоотводные канавы. В селе Цветочном к вечеру воскресенья вода почти ушла, оставшись только в низинах.

А в селе Сибирском укладывают дополнительную водопропускную трубу перед въездом в населенный пункт. Уровень подтопления уменьшился и там.

Ранее сообщалось, что в зоне паводка остаются 60 домохозяйств в регионе.