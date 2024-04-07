В двухэтажке сохранились советские плакаты времен строительства этого жилья 1950-х годов.

В двухэтажке сохранились советские плакаты времен строительства этого жилья 1950-х годов.

При разборе расселенного двухэтажного дома на улице 11-я Ремесленная, 25а, в Центральном округе Омска обнаружены любопытные артефакты. По данным «СуперОмска», между кирпичной кладкой и деревянной стеной найдены советские плакаты времен строительства этого объекта.

В духе того времени таблички призывают пройти «соревнование за достойную встречу первомайского праздника» и напоминают про давно забытые «...задачи, поставленные на XIX съезде коммунистической партии». Либо содержат нехитрый лайфхак: «Загни торчащий гвоздь». Вероятно, лозунги появились в двухэтажке, как только она была возведена, в 1952–1953 годах.

Дом предполагается снести в мае этого года.