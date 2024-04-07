В двухэтажном коттедже оборудованы камин в мансардном этаже и зимний сад.

В двухэтажном коттедже оборудованы камин в мансардном этаже и зимний сад.

В элитном микрорайоне Старгород выставлен на продажу коттедж. За двухэтажное строение в форме замка владелец просит 70 млн рублей.

Недвижимость представляет собой пятикомнатное четырехуровневое жилье в 498 квадратных метров на площади 11 соток с гаражом и сауной. Ремонт в помещениях выполнен в классическом стиле с использованием серых и золотых оттенков.

В цокольном этаже расположены лаундж-зона, бильярдный зал с камином, хозяйственные помещения и технический блок. На первом этаже – кухня, балкон и гостевые спальни, на втором этаже – спальни для членов семьи и гардеробные.

Настоящая изюминка дома – зимний сад с фонтаном. На мансардном этаже оборудован настоящий камин. Покупателям обещают помочь с оформлением ипотеки. Причина продажи шикарной недвижимости не называется.